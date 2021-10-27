قيادة العمليات المشتركة العراقية تؤكد ضلوع

2021/10/27 | 04:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية، الثلاثاء، مسؤولية تنظيم "داعش" عن الهجوم الإرهابي الذي تسبب بمقتل 11 شخصا في محافظة ديالى.

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