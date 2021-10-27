"تحرش وتمييز داخل مكتب عائلة زوكربيرغ".. مؤسس فيسبوك يواجه دعاوى قضائية

2021/10/27 | 06:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه مؤسس موقع فيسبوك، مارك زوكربيرغ، وزوجته تشان دعاوى قضائية من قبل اثنين من موظفي منزلهما السابقين بسبب مزاعم بالتحرش والتمييز داخل مكتب العائلة الذي يدير كل شؤونها تقريبا، بحسب ما أفاد تقرير مطول لموقع "بيزنس إنسايدر".

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