2021/10/27 | 06:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد موقع راديو "آسيا الحرة"، عن مصادر بأن 34 صحفيا في ميانمار (بورما) لا يزالون رهن الاحتجاز لنشرهم تقارير عن الانقلاب العسكري رغم قرارات العفو عن السجناء.

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