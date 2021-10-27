"لم أقصد الإساءة للسعودية أو الإمارات".. جورج قرداحي يوضح تصريحت أثارت ضجة

2021/10/27 | 06:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رد وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، على الضجة التي أثارتها تصريحات متداولة له حول الحرب في اليمن والتي أثارت تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

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