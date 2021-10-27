بلينكن ونظيره السعودي يدينان استيلاء الجيش على السلطة في السودان

2021/10/27 | 07:06 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، ونظيره السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، في اتصال هاتفي جمعهما، إدانتهما لاستيلاء الجيش على السلطة في السودان، وتأثيره على استقرار البلاد والمنطقة.بحسب موقع الخارجية الأميركية.

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