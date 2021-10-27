يتوهج بطريقة ساحرة في الظلام.. مصور يوثق

2021/10/27 | 07:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كائنات البحر ليست الوحيدة التي تتوهج في الظلام، إذ تتمتع بعض الفطريات بتلك الخاصية أيضاً، وهو أمر وثقه المصور الألماني الأسترالي، يورجن فرويند.

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