الولايات المتحدة تلغي ترخيص

2021/10/27 | 07:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت لجنة الاتصالات الفيدرالية الأميركية (FCC)، الثلاثاء، إلغاء الرخصة الممنوحة لشركة تشاينا تليكوم للعمل في الولايات المتحدة، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

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