ليست المالديف.. مصري يبرز

2021/10/27 | 07:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبرز مدون رحلات مصري أحد أبرز معالم مدينة مرسى علم، وهو شاطئ القلعان والذي يقارنه بشواطئ المالديف الشهيرة.

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