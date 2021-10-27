السعودية.. جامعة جدة تحدد 4 أنواع للبنطال المخالف داخل حرمها بعد تفاعل نشطاء

2021/10/27 | 08:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول محددات الزي المحتشم داخل حرم جامعة جدة بالمملكة العربية السعودية، الأمر الذي دفع بالأخيرة لإصدار بيان توضيحي.

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