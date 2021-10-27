انتهاء الصلاحية -2- - نادية خلوف

2021/10/27 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نادية_خلوف تقول حياة السيّد عن نفسها : نشأت في عائلة فقيرة لم أكن أعرف معنى الغنى كنت في الخامسة عشرة من عمري ذهبت إلى بيت أختي الأكبر سلمىقالت لي أنها سوف تموت غداً بكيت كثيراً .



كيف عرفتْ أنّها سوف تموت؟ أخشى أن تحرق نفسها كما شهرو أتى زوجها في الغد وتحدث عنها بالسوء لأنه أخذها إلى المستشفى بعد محاولة انتحارها ، وقال أنه سوف يستر على فعلتها حفاظاً على سمعة أبي لآنه يحترمه .



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