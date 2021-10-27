قصة الثوره في المنطقه العربيه - سالم المرزوقي

2021/10/27 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سالم_المرزوقي قصة الثوره في المنطقه العربيه:للثورة مفاهيم عده تختلف باختلاف التموقع والتاريخ والهدف لكل فكر أو فلسفه ولكن ثمة اجماع أن الثورة تعني التغيير من حاله الى أخرى ويذهب بعض المؤرخين أن مصطلح الثوره لم يكن سياسيا ولا علاقة له بحركة المجتمعات البشريه بل كان مصطلحا فيزيائيا فلكيا ابتكره نيكولاس كوبرنيكوس (Nicolas Copernicus1473-1543) و عنون به كتابه الشهير (ثورة الأجرام الفلكية) وفيما بعد جاء اسق ......





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