جمعيات إسرائيلية عنصرية! - توفيق أبو شومر

2021/10/27 | 08:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#توفيق_أبو_شومر "أصدر وزير جيش إسرائيل أمرا لقيادات جيشه بأن يعتبروا ستَّ جمعيات فلسطينية منظماتٍ إرهابيةً، وأن يتعاملوا معها كما يتعاملون مع الخلايا الإرهابية، يوم 22-10-2021م، والجمعيات هي: الحق، الضمير، اتحاد لجان المرأة، واتحاد لجان العمل الزراعي، مركز بيسان للبحوث، الحركة العالمية للدفاع عن أطفال فلسطين"اعتمد، بني غانتس في أمره السابق على معلوماتٍ من تقريرٍ نشرتْهُ وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية، ......





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