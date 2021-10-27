2021/10/27 | 08:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني ينصب تركيز رونالد كومان على الاستمتاع بوقته في تدريب برشلونة، مشيرا إلى أنه يدرك أن مهمته قد تنتهي بعد أسابيع في ظل زيادة الضغوط عقب الخسارة أمام ريال مدريد في الدوري […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص كومان قبيل مواجهة رايو فايكانو: أريد الاستمتاع في برشلونة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كومان قبيل مواجهة رايو فايكانو: أريد الاستمتاع في برشلونة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كومان قبيل مواجهة رايو فايكانو: أريد الاستمتاع في برشلونة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).