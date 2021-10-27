2021/10/27 | 09:05 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الصحة /الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية عن وصول شحنتين جديدتين من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد من انتاج شركة فايزر ومرفق كوفاكس يوم الثلاثاء الموافق ٢٧ تشرين الاول ٢٠٢١ […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وصول جرعات جديدة من اللقاحات المضادة لكورونا المركز الخبري الوطني.

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