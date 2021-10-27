حالة جوية غير مستقرة..توقعات الطقس ودرجات الحرارة في المدن العراقية

2021/10/27 | 09:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تشير التنبؤات الجوية، الأربعاء، إلى حالة عدم الاستقرار الجوي في عموم البلاد.

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وقال المتنبئ الجوي نائل العلي في توضيح تابعه "ناس"، (27 تشرين الأول 2021)، إن "الأجواء صحوة عموما، وغائمة جزئيا إلى غائمة احيانا في المناطق الشمالية مع فرص زخات مطر على المناطق الجبلية وبعض المناطق الشمالية التي يصعب تحديدها".

وبشأن درجات الحرارة، توقع الراصد الجوي ان تتراوح ضمن المعدلات الآتية:

المنطقة الشمالية 20 إلى 27

المنطقة الوسطى 28 إلى 31

الفرات الأوسط 32 إلى 33

المنطقة الجنوبية 32 إلى 33

المنطقة الغربية 26 إلى 28

كما اشار العلي إلى "حالة عدم استقرار يوم الجمعة والسبت في المناطق الشمالية بشكل رئيسي وبالاخص الشرقية منها، والمناطق الوسطى وبالاخص الشرقية منها بشكل ثانوي واقل فعالية من المناطق الشمالية".

وبين أنه "إلى الآن الحالة غير ثابتة وتتغير باستمرار، ففي مناطق الفرات الاوسط والجنوبية والغربية تكون الفرص عشوائية خفيفة او ضعيفة جدا حسب اخر التوقعات".

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