2021/10/27 | 09:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجحت وزارة النقل بمفاوضات مع الطيران الفيدرالي الاميركي، بإصدار اشعار الطيران (NOTAM) الذي يؤكد ان الأجواء العراقية اصبحت آمنة امام الطائرات العابرة، التي ارتفع عددها يوميا الى 400.

وقال مدير وحدة المنطقة في الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية بالوزارة، حيدر ظافر في تصريح تابعه NRT عربية الاربعاء (27 تشرين الأول 2021)، إنه "كان قد تم فرض حظر على الاجواء العراقية مع بداية احتلال عصابات داعش الاجرامية لبعض مدن البلاد، إذ اصدرت ادارة الطيران الفيدرالي الاميركي (FAA) خلال العام 2014، تحذيرا بأن الاجواء العراقية غير آمنة لمرور الطائرات وبجميع الارتفاعات".

وأضاف أن "القرار تسبب بعزوف اغلب شركات الطيران العالمية عن عبور المجال الجوي العراقي، خشية من تعرضها لهجمات عصابات داعش الارهابية، ما أدى الى تقليل اعدادها الى 30 يوميا مقابل 700 قبل العام 2014"، منوهاً بأن "الطائرات تعبر الاجواء العراقية الى أوروبا، لكونها طريقا يتميز بقصر المسافة ما يختصر استهلاك الوقود".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النقل تعلن نتائج مفاوضتها مع واشنطن بشأن أمن الأجواء العراقية) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النقل تعلن نتائج مفاوضتها مع واشنطن بشأن أمن الأجواء العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).