2021/10/27 | 09:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مشددةً على حظر حمل الهاتف المحمول داخل القاعات أو أي وسيلة تساعد على الغش.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية تعلن انطلاق امتحانات الدور الثاني لطلبة السادس الاعدادي) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية تعلن انطلاق امتحانات الدور الثاني لطلبة السادس الاعدادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).