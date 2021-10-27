تحالف النهج الوطني يؤكد اهمية العمليات التعرضية المبنية على معلومات دقيقة في تطهير حواضن الارهاب

2021/10/27 | 09:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد تحالف النهج الوطني اهمية العمليات التعرضية المبنية على معلومات دقيقة في تطهير حواضن الارهاب التي تسهل تنفيذ أعماله الإجرامية.وذكر بيان للتحالف : بقلوب مفجوعة تابعنا مجريات مجزرة المقدادية المروعة التي ارتكبتها عصابات الغدر والإرهاب الداعشي في مشهد يهز الوجدان الإنساني عمومًا ، مشيرا الى انه كررنا في مرات عديدة على ضرورة مراجعة تقييم عمل وأداء القيادات الميدانية وتركيز الجهود الاستخبارية بالتعاون مع مواطني المناطق المحدق بها تهديد الارهاب ، وان تستمر العمليات التعرضية المبنية على معلومات دقيقة في تطهير حواضن الارهاب التي تسهل تنفيذ أعماله الإجرامية .واوضح ان الاجتماع الأمني الموسع المنعقد قبل عدة ايام بمنع وقوع هذه الجريمة الإرهابية لم ينجح ، ونذكر ان قيادة الملف الأمني تتطلب متابعة واطلاع ميداني مباشر لكبار القادة وصناع القرار الأمني لكي يتم تشخيص الخلل ومعالجته بأسرع وقت .وكانت قرية الرشاد أو (الهواشة) ، جنوب غرب المقدادية ، تعرضت مساء امس الى هجوم بأسلحة متوسطة اعقبه قنص ، ما ادى الى سقوط عدد من الشهداء والجرحى "./انتهى9

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