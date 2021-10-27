2021/10/27 | 09:17 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التربية تعلن انطلاق امتحانات “الدور الثاني”لطلبة السادس الاعدادي

اعلنت وزارة التربية ، اليوم الأربعاء ، انطلاق امتحانات “الدور الثاني” لطلبة الصف السادس الاعدادي بفروعها الادبي والعلمي والمهني للعام الدراسي 2020 – 2021 ، وسط اجراءات وقائية وصحية وامنية احترازية مكثفة .

واكدت الوزارة في بيان أنه” تم التوجيه بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات ، مع التنبيه على المراقبين بتوفير الاجواء المناسبة للطلبة اثناء انطلاقها “.

وشدد الوزارة على حظر حمل الهاتف المحمول داخل القاعات أو أي وسيلة تساعد على الغش ، مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات والتدابير الوقائية الخاصة بمواجهة جائحة فيروس كورونا حرصا على سلامة الطلاب والملاكات المشاركة في الامتحانات

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