دولة أوروبية جديدة تُدرج ضمن لائحة الوجهات السياحية

2021/10/27 | 09:22 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضافت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والسيطرة عليها موقعًا جديدًا إلى قائمة الوجهات السياحية "العالية الخطورة" هذا الأسبوع.وبذلك تنتقل أوكرانيا، من المستوى الثالث لخطر تفشي فيروس كورونا إلى مستوى الخطر "الأعلى" الرابع.

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