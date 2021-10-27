أكثر من 30 شهيدا وجريحا بهجوم عنيف لتنظيم داعش على قرية الرشاد

2021/10/27 | 09:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سقط أكثر من 30 شهيدا وجريحا من المدنيين بهجوم مسلح عنيف شنه مسلحو تنظيم داعش الإرهابي على قرية الرشاد ضمن قضاء المقدادية في ديالى.

وفي التفاصيل، قالت قيادة العمليات المشتركة إن نحو 14 شخصا بينهم امرأة استشهدوا باعتداء إرهابي على قرية الرشاد فضلا عن إصابة 15 آخرين اغلبهم بجروح بليغة، متوعدة بإنزال اقصى العقوبات والقصاص من القتلة.

هذا وغصت طوارئ مستشفى المقدادية بذوي الشهداء والجرحى، وأظهرت مقاطع فيديو مشاهد من داخل الصالة حالة الغضب والهلع والحزن التي أصابت المدنيين.

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