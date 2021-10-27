2021/10/27 | 09:25 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يتسلم شحنات جديدة من لقاح كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/10/27 | 09:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يتسلم شحنات جديدة من لقاح كورونا) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يتسلم شحنات جديدة من لقاح كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).