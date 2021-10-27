2021/10/27 | 09:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكد حارس المنتخب الوطني وفريق الزوراء، جلال حسن انه لن يستعجل العودة الى الملاعب وبانتظار كسب الشفاء التام من آثار الإصابة الخطيرة التي ألمت به خلال الفترة الماضية.وقال حسن في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حارس المنتخب جلال حسن يحسم موعد عودته للملاعب المركز الخبري الوطني.

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