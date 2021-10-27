«وقائع انقلاب مُعلَن» في السودان - جلبير الأشقر

2021/10/27 | 09:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جلبير_الأشقر «وقائع موت معلن» (أو «قصة موت معلن» بترجمة أخرى) هو عنوان رواية الكاتب الكولومبي الشهير غابرييل غارسيا ماركيز.



والرواية تدور حول اغتيال كان مرتكِباه قد جهرا بنيّتهما تنفيذه، لكن أحداً لم يتخذ التدابير الكفيلة بمنعهما من ارتكابه.



ويمكننا وصف الانقلاب الذي نفّذته القوات المسلحة السودانية قبل طلوع الفجر صبيحة يوم الإثنين الماضي بالانقلاب المعلن لكثرة الأدلة على قرب تنفيذه.



فقد انجلت الأدلة ليس في ......





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