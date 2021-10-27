شاهد بالفيديو.. جرار : بوتين داهية و يجيد التصرف في سوريا

2021/10/27 | 09:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uO_Re_ayFMQ

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