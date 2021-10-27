الكاظمي يتوعد منفذي جريمة الرشاد بالملاحقة داخل العراق وخارجه والقصاص منهم

2021/10/27 | 09:32 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توعد القائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بملاحقة منفذي جريمة المقدادية وتنفيذ القصاص العادل بحقهم.

وتعهد القائد العام في تدوينة على تويتر مطاردة الإرهابين أينما فروا داخل العراق وخارجه، مؤكدا أن جريمة المقدادية لن تمر من دون قصاص.

وذكر الكاظمي في تدوينته أنه كلما أوغل الارهاب في دماء الأبرياء نزداد إصرارا بأن ننهي أي أثر لهم في أرض الرافدين.

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