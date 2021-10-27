2021/10/27 | 09:38 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أخمدت فرق الدفاع المدني في كربلاء، حادث حريق اندلع فجر هذا اليوم الأربعاء، في حسينيتين على طريق كربلاء – نجف.وذكرت المديرية في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، ان “فرق الدفاع المدني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إخماد حريق اندلع في حسينيتين على طريق كربلاء – نجف المركز الخبري الوطني.

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