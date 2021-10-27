إخماد حريق اندلع دخل جامعة بغداد

2021/10/27 | 09:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الاثنين، إخماد حريق اندلع داخل مخرن للمستهلكات قرب الاقسام الداخلية التابعة إلى جامعة بغداد.

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وذكرت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 تشرين الأول 2021)، أن "فرق الاطفاء بذلت جهودا كبيرة لاحتواء النيران وابعاد خطر امتدادها الى الاقسام الداخلية القريبة من موقع الحادث".

وأضافت أنه "تم انهاء الحادث دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية وعلى أثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة الجغرافية بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق بادئ الامر".

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