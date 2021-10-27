جفاف غير مسبوق يهدد أميركا الجنوبية ويعطل

2021/10/27 | 09:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد تقرير حديث أن الجفاف يهدد عدة دول بأميركا الجنوبية، ويؤثر على حياة الناس وعلى اقتصاد هذه الدول، ويعود ذلك لعدة أسباب مثل التغير المناخي و"إزالة الغابات" في الأمازون.

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