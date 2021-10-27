العراق: هجوم 'دموي' اخر يخلف نحو 7 قتلى في منطقة 'الامام'

2021/10/27 | 09:40 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاربعاء، بان مجهولين هاجموا منازل قرية "الامام" المجاورة لقرية "الهواشة" التي شهدت الليلة الماضية هجوما "داعشيا" اسفر عن قتلى وجرحى.

وقال مصدر في تصريح لـ NRT عربية (27 تشرين الاول 2021)، ان "الهجوم اسفر عن سقوط 7 قتلى فضلا عن احاف البساتين والعجلات في قرية (الامام) في قضاء المقدادية".

واشار المصدر الى أن "قوات من الجيش والشرطة انتشرت في قرية نهر الامام للسيطرة على الموقف"، مبينا أن "الأوضاع حاليا هادئة وتحت السيطرة الأمنية".

واكد نائب محافظ ديالى كريم علي، امس الثلاثاء، ارتفاع عدد ضحايا هجوم داعش الى اكثر من 36 قتيلا وجريحا، مشيرا الى ان سبب الهجوم يعود الى خطف عدد من المدنيين.

وقال علي في تصريح خاص لـ NRT عربية، اليوم (26 تشرين الاول 2021)، ان "اعداد الضحايا في تزايد والمعارك لا زالت مستمرة، وبلغ عدد الضحايا لحد الان 11 قتيلا واكثر من 25 جريحا".

واضاف، ان "سبب الهجوم هو خطف عدد من المدنيين خلال الايام السابقة الامر الذي دفع داعش الى طلب فدية للافراج عنهم الا ان الامر تطور الى قتلهم والهجوم على القرية".

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