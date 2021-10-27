أوروبا تسعى لإجبار إيران على تحديد موعد لعودة المفاوضات النووية في فيينا

2021/10/27 | 09:40 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يلتقي في بروكسل، اليوم الأربعاء، مساعد وزير خارجية إيران وكبير مفاوضيها النوويين الجديد علي باقري، والمفاوض الأوروبي أنريكي مورا، لتحديد موعد عودة المفاوضات النووية إلى فيينا.

وبحسب المتحدث باسم المنسق الأعلى للشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، فإنه من غير المقرر أن يلتقي الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل والمفاوض الإيراني.



وتتركز مهمة الوفد الإيراني التمهيد لبدء مفاوضات ثنائية بين إيران ودول أوروبية حول قضايا الملف النووي الإيراني.

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