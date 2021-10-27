المفوضية تعلن عن بدء عملية الفرز والعد اليدوي بحضور وكلاء ومراقبي الأحزاب السياسية

2021/10/27 | 09:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات عن بدء عملية الفرز والعد اليدوي منذُ الساعة الثامنة صباحآ بحضور وكلاء ومراقبي الأحزاب السياسية./انتهى9

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