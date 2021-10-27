6 فرق إطفاء تخمد حريقا اندلع داخل جامعة بغداد

2021/10/27 | 09:45 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الأربعاء، اخماد حادث حريق اندلع داخل جامعة بغداد في منطقة الجادرية بمشاركة 6 فرق اطفاء .وذكرت المديرية، في بيان، أن “سته فرق اطفاء تابعة الى مديرية الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل مخزن للمستهلكات في منطقة الجادرية قرب الاقسام الداخلية التابعة إلى جامعة بغداد وسط العاصمة في الساعات الأولى من فجر هذا اليوم الأربعاء “.وبينت ان “فرق اطفاء الدفاع المدني بذلت جهود كبيرة لاحتواء النيران وابعاد خطر امتدادها الى الاقسام الداخلية القريبة من موقع الحادث وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الاضرار المادية وعلى أثر ذلك […]

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