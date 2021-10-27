ديالى.. مجهولون يهاجمون قرية مجاورة لمكان الهجوم الارهابي ويقتلون 7 اشخاص ويحرقون منازل

2021/10/27 | 09:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بأن مجهولين هاجموا قرية مجاورة لمكان الهجوم الارهابي وقتلوا 7 اشخاص.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "مجهولين يعتقد انتماءهم لذوي ضحايا يوم امس هاجموا قرية نهر الامام المجاورة للقرية التي حصل بها الهجوم يوم امس وقتلوا 7 اشخاص وحرقوا عددا من المنازل".

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