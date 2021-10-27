الدفاع المدني تخمد حريقاً اندلع داخل جامعة بغداد (صور)

2021/10/27 | 09:51 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الاربعاء، اخماد حادث حريق اندلع داخل جامعة بغداد في منطقة الجادرية بمشاركة 6 فرق اطفاء.

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