2021/10/27 | 09:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تواصل هيئة النزاهة الاتحاديَّة تدقيق أوليَّات السلف الممنوحة من قبل مجالس المحافظات “المنحلة” التي لم تتم تسويتها، فيما أعلنت عن عدد القضايا الجزائيَّـة ذات الصلة المحالة إلى القضاء من مكتبها في كربلاء.[…]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة تحيل 100 قضية جزائية تتعلق “بسلف” مجلس محافظة كربلاء المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تحيل 100 قضية جزائية تتعلق “بسلف” مجلس محافظة كربلاء) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تحيل 100 قضية جزائية تتعلق “بسلف” مجلس محافظة كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).