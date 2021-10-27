الممثل الأمريكي هاريسون فورد يضيع بطاقته الائتمانية في إيطاليا..وسائح يعيدها إليه

2021/10/27 | 09:53 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضاع الممثل الأمريكي هاريسن فورد، البالغ من العمر 79 عامًا، بطاقته الإئتمانية على شاطئ في بلدة مونديلو الإيطالية، غير أنّ سائحًا عثر عليها وسلّمها لشرطة باليرمو، التي اكتشفت أنّها تعود للممثل الأسطورة.

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