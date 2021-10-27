جلال حسن يكشف عن موعد انخراطه بالتدريبات الجماعية

2021/10/27 | 09:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعكشف حارس مرمى منتخبنا الوطني وفريق الزوراء لكرة القدم جلال حسن عن موعد انخراطه بالتدريبات الجماعية، بعد الإصابة التي تعرض لها أثناء المعسكر الإعدادي السابق لمنتخبنا الوطني.وقال حسن في تصريح لصحيفة الصباح تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن" اكتساب الشفاء التام ستكون بعد نحو أسبوعين من الآن بحسب تشخيص الطبيب المشرف على علاجه"، مبيناً، أنه" سينخرط تدريجياً بعدها في الوحدات التدريبية تمهيداً للوصول للجاهزية المطلوبة والعودة للذود عن شباك النوارس والمنتخب الوطني مجدداً".وأضاف حسن، أن" الإصابة التي تعرض لها في معسكر إعدادي سابق لمنتخبنا الوطني كانت في الغضروف، وهي من أشد أنواع الإصابات وبحاجة إلى التعافي بشكل كامل للعودة مجدداً إلى الملاعب"، لافتاً، إلى أن" سوء أرضية أغلب الملاعب منحه سبباً اضافياً لعدم استعجال مسألة العودة للتدريبات الجماعية رفقة فريقه الزوراء."وبشأن موقفه من اللحاق بمواجهتي المنتخب الوطني المقبلتين أمام سوريا وكوريا الجنوبية أوضح حسن ان "مسألة غيابه عن هاتين المباراتين شبه مؤكدة، لكنه سيدخل في سباق مع الزمن من أجل اللحاق بوفد أسود الرافدين الذي سيخوض نهائيات كأس العرب نهاية الشهر المقبل".

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