إنطلاق إمتحانات “الدور الثاني” لطلبة السادس الاعدادي

2021/10/27 | 10:04 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة التربية، اليوم الأربعاء، إنطلاق امتحانات “الدور الثاني” لطلبة الصف السادس الاعدادي بفروعها الادبي والعلمي والمهني للعام الدراسي 2020 – 2021، وسط اجراءات وقائية وصحية وامنية احترازية مكثفة.وقالت الوزارة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “تم التوجيه بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات ، مع …

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