المفوضية تعلن بدء عملية العد والفرز اليدوي

2021/10/27 | 10:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المفوضية العليا المستقلة

للانتخابات، اليوم الاربعاء، بدأ عملية

العد الفرز اليدوي.

وذكرت المفوضية في بيان مقتضب

ورد لوكالة نون الخبرية، إن "عملية العد

والفرز اليدوي بدأت اليوم بحضور وكلاء

ومراقب

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