2021/10/27 | 10:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم

الاربعاء، تدقيق أوليَّات السلف

الممنوحة من قبل مجالس المحافظات

"المنحلة" التي لم تتم تسويتها.

دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت في

بيان تلقته وكالة نون الخبرية،

بـ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة تدقق سلف مجالس المحافظات التي لم تتم تسويتها) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة تدقق سلف مجالس المحافظات التي لم تتم تسويتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).