18 شهيداً وجريحاً بهجوم مسلح في المقدادية

2021/10/27 | 10:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، باستشهاد وإصابة 18

شخصاً بهجوم مسلح في المقدادية بمحافظة

ديالى.

وقال المصدر، إن "عناصر داعش هاجموا

قرية الرشاد في قضاء المقدادية

ب‍ديالى".

وأضاف المصدر أن "حصيلة الهجوم بلغت

ثمانية ش

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