بالصور.. الدفاع المدني تخمد حريقاً اندلع داخل جامعة بغداد

2021/10/27 | 10:28 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم

الاربعاء، اخماد حادث حريق اندلع داخل

جامعة بغداد في منطقة الجادرية بمشاركة

6 فرق اطفاء.

وذكرت المديرية في بيان تلقته وكالة نون

الخبرية، إن "ستة فرق اطفاء تابعة الى

م

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