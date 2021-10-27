النزاهة: 100 قضية جزائية أُحيلت للقضاء تتعلق بسلف مجلس كربلاء

2021/10/27 | 10:29 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، عن تواصل تدقيق أوليَّات السلف الممنوحة من قبل مجالس المحافظات “المنحلة” التي لم تتم تسويتها، فيما أعلنت عن عدد القضايا الجزائيَّة ذات الصلة المحالة إلى القضاء من مكتبها في كربلاء.وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة في بيان، انها “مستمرة بجهود التحرّي والعمل الميدانيّ الخاص بعمليَّات الضبط في مُديريَّات ومكاتب […]

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