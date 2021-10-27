مفوضية الانتخابات تباشر بعملية العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات

2021/10/27 | 10:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مفوضية الانتخابات المباشرة بعملية العد والفرز اليدوي بحضور وكلاء ومراقبي الأحزاب السياسية.

وأكدت المفوضية في بيان أن مجلس المفوضين اتخذ قراراً بفتح عدد من المحطات وفق الطعون التي تم تقديمها والبالغة أكثر من ألفي محطة موزعة على مختلف المحافظات، استناداً إلى إجراءات قانونية، مشيرة إلى أن عملية العد والفرز بدأت في نينوى تليها محافظة بابل يوم الخميس، في حين سيتم يوم الجمعة البدء بعملية عد وفرز المحطات المطعون بها في جانب الرصافة من العاصمة بغداد.

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