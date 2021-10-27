كيم كارداشيان تكشف عن أحدث تعاون مع

2021/10/27 | 10:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت كيم كارداشيان ويست عن أحدث إصدار لها من مجموعة الملابس الداخلية للعلامة التجارية Skims، والتي ستكون بالتعاون مع العلامة التجارية المشهورة "فندي".

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