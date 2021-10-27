هل نحن وح - جواد بشارة

2021/10/27 | 10:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بشارة هل نحن وحيدون في الكون المرئي ؟يقول رئيس ناسا إن الأجسام الطائرة المجهولة الهوية يمكن أن تكون ذات تقنية غريبة لا أرضية، كما ألمح رئيس ناسا بيل نيلسون في مؤتمر إلى احتمال وجود كائنات فضائية .



تعكس مداخلة بيل نيلسون مداخلة سلفه في رئاسة وكالة الفضاء الأمريكية ناسا، والتي من الواضح أنها أكثر تحفظًا بشأن هذه القضية."من أنا لأقول أن كوكب الأرض هو المكان الوحيد الذي يضم شكلاً متحضراً ومنظماً لل ......





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