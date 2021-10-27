التعليم العالي تقرر تمديد التقديم إلى استمارة القبول المركزي

2021/10/27 | 10:42 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الأربعاء، تمديد التقديم إلى استمارة القبول المركزي.

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وقالت الوزارة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (27 تشرين الأول 2021)، إنها"قررت تمديد السقف الزمني للتقديم الإلكتروني الى استمارة القبول المركزي فضلا عن القبول المباشر وقناة النخبة حتى العشرين من تشرين الثاني المقبل 2021/11/20".

وأضاف البيان، "كما قررت الوزارة شمول الطلبة من مواليد 1996 من أصحاب المعدل الذي لا يقل عن (90) بالتقديم إلى القبول المركزي".

ودعت الوزارة "أبناءها الطلبة إلى الاستعانة بدليل الطالب للاطلاع على شروط القبول وضوابط التقديم عبر بوابة الدراسات والتخطيط والمتابعة

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