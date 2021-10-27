2021/10/27 | 10:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني افادت قيادة عمليات بغداد، الاربعاء، الإطاحة بمتهم بالاحتيال بعد استدراجه في منطقة الكاظمية.وذكر اعلام القيادة في بيان، ان “قوة من فوج طوارئ بغداد الأول تمكنت من اعتقال متهم بالنصب والاحتيال على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال “محتال” يوهم المواطنين بالتعيينات في بغداد المركز الخبري الوطني.

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