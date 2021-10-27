2021/10/27 | 10:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تراجعت أسعار النفط، الأربعاء، بعدما أظهرت بيانات زيادة مخزونات الخام والوقود في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط ومشتقاته في العالم.وبحسب خبر لـ”رويترز”، انخفضت العقود الآجلة لخام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بنسبة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أسعار النفط تستمر بالتراجع بعد زيادة مخزونات الوقود في أمريكا المركز الخبري الوطني.

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